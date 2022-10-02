«Пари НН» — «Спартак»: ставка Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 7.50

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11-го тура РПЛ «Пари НН» — «Спартак» (Москва).

Ставка: победа «Спартака» со счётом 2:0 за 7.50.

Прогнозы на главные события дня.

«Гильермо Абаскаль, кажется, нашёл алгоритм игры, оптимальный для нынешнего состава «Спартака». Команда не отходит от своей игры и добивается результата.

Вот и в матче с «Нижним» красно-белые сумеют добыть три очка. Потеря Александра Соболева не должна оказать решающего влияния на игру: в распоряжении тренерского штаба есть Николсон, Зиньковский, наконец, молодой Мелёшин.

А вот у «Пари», скорее всего, не сыграет Калинский — и это уже сильное ослабление. Теперь новгородцы не смогут так эффективно использовать своё главное оружие — стандарты».

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