«Ман Сити» — «МЮ»: прогноз Егора Титова на матч АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Ман Сити» и тотал больше 3.5 мяча за 2.57.

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«Дерби, которое болельщики ждут с особым нетерпением. «Сити» ещё не успел оторваться в таблице. Он вообще не на первой строчке, там пока что находится «Арсенал». «МЮ» после ужасных стартовых матчей пришёл в себя.

Огромное количество приобретений было сделано, постепенно новички вливаются в коллектив и начинают приносить результат. В таблице между командами пять очков, при этом у «Юнайтед» ещё есть игра в запасе.

Но всё-таки я бы не спешил говорить, что «МЮ» стал ровней «Сити». В перспективе с новым тренером может что-то получиться, но для этого нужно время. Строительство только началось. А Гвардиола уже давно всё построил, дальше следуют только надстройки и косметические изменения.

Холанд – это как раз надстройка, причём невероятная. Как с ним будет справляться защита «МЮ», не представляю. Он и бежит быстрее, и прыгает гораздо выше. А при том количестве классных ассистентов, которые есть у «Сити», Холанд всегда будет иметь моменты.

Я ставлю на победу «Сити» через тотал больше 3.5 мяча. Думаю, рано ещё «МЮ» тягаться с более мощными соседями».

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