«Ахмат» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 2 октября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч 11-го тура РПЛ «Ахмат» — «Динамо».

Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.70.

Прогнозы на главные события дня.

«Первый матч под руководством Сергея Ташуева для «Ахмата» оказался успешным, победным. Выиграли в Кубке России у «Ростова» (3:1), причём победа волевая, первыми пропустили. Сейчас в гости приезжает московское «Динамо». «Ахмат» у себя дома, да ещё и с новым тренером, очень требовательный болельщик, требовательное руководство.

Команды соседствуют в турнирной таблице: «Динамо» на седьмом месте, а «Ахмат» на восьмой строчке. «Ахмат» давно не играл вничью, всего два ничейных результата у команды. У «Динамо» четыре ничьих, а в последних трёх турах оно одержало только одну победу, а в двух турах подряд проиграло.

Дома «Ахмат» в целом неплохо старается играть против «Динамо», хотя в последних четырёх играх была одержана только одна победа. В прошлом сезоне как раз выиграли — 2:1. Недавно команды встречались в Кубке России, и «Ахмат» проиграл — 1:2.

У «Динамо» футбол очень скомканный. Вроде неплохо смотрелись в Оренбурге, но провалили концовку. Учитывая скамейку и готовность «Ахмата», я предполагаю, что грозненцы дома вполне могут не проиграть, тем более это первый матч для Ташуева в чемпионате.

Возьму вариант «1X и ТМ (4.5)», то есть «Ахмат» не проиграет при тотале меньше 4.5 мяча, за 1.70. Вполне допускаю ту же ничью со счётом 2:2, но мне кажется, «Ахмат» не должен проигрывать «Динамо» дома, находясь в нынешней системе координат».

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