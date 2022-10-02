«Реал» — «Осасуна»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Примеры «Реал» — «Осасуна».

Ставка: обе забьют за 1.93.

«В 7-м туре чемпионата Испании нас ждёт встреча «Реала» и «Осасуны». На первый взгляд может показаться, что тут всё очевидно. Но я бы так легко со счетов гостей не сбрасывал всё-таки.

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Сейчас многие противники «Реала» ожидают, когда же он всё-таки оступится. Пока что команда Карло Анчелотти выступает безупречно – одни победы в Ла Лиге и в Лиге чемпионов. Кажется, что «сливочные» готовы продолжить выигрывать трофеи и в этом сезоне. Да, график у мадридцев плотный, да и некоторые основные игроки уже давно перешагнули 30-летний возраст. Однако запас прочности у «Королевского клуба» всё равно большой.

«Осасуна» же весьма неожиданно показывает очень хорошие результаты в Примере. Сейчас клуб идёт на пятом месте, опережая таких соперников, как «Вильярреал», «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Довольно неплохо для крепкого середняка Ла Лиги, я считаю. Конечно, сплошных побед, как «Реал», красные не добиваются. Но даже пятая строчка для подопечных Хагобы Аррасате весьма неплохой результат.

Следующие недели будут снова тяжёлыми для «Реала». Клуб будет чередовать матчи в Ла Лиге и в Лиге чемпионов. Перед паузой на матчи сборных уже не выдержал главный бомбардир команды – Карим Бензема. Также небольшое повреждение получил Лука Модрич. Но даже без них «сливочные» должны обыгрывать «Осасуну».

Я всё-таки склоняюсь к интриге в этом противостоянии. На мой взгляд, «Реал» победит. Однако вот поставить я всё же предложу на голы. «Осасуна» достаточно хорошо показывала себя в этом сезоне. Так что я верю, что гостям тут удастся забить. Предлагаю ставку – «обе команды забьют».

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