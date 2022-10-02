Прогноз «Чемпионата» на матч «Лидс» — «Астон Вилла»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Астон Вилла».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.06.

«Лидс» в межсезонье качественно и точечно укрепился. Команда взяла неплохой старт. За исключением провала в матче с «Брентфордом» (2:5), подопечные Джесси Марша не допускают грубых ошибок в обороне.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Павлины» контролируют мяч 55,4% игрового времени, проводят 43% матча в середине поля, высоко прессингуя соперников, и ещё 31% — в атакующем блоке. При медианных показателях верховой борьбы (14,5 выигранных воздушных дуэли) они достаточно опасны при розыгрыше стандартных положений. Игроки активно действуют у штрафной соперников, выполняя по 13 ударов, из которых 4,7 приходится в створ ворот. Забили 10 голов, три из которых со стандартов.



Стивен Джеррард неплохо справился с преобразованием «Астон Виллы» в прошлом сезоне. В начале турнирной дистанции «львы» не впечатляли результатами, несмотря на завидное усиление в межсезонье. Они проиграли в четырёх стартовых встречах при одной победе. В сентябре дела пошли на поправку. Команда отобрала очки у «Манчестер Сити» (1:1) и минимально переиграла «Саутгемптон» (1:0) Ральфа Хазенхюттля.



«Астон Вилла» качественно повысила показатели игры в обороне. Игроки выполняют по 19,1 отбора (пятый показатель), а Эмилиано Мартинес отразил 80% ударов в створ его ворот в двух последних матчах. Недооценивать гостей не стоит, но без трёх важных игроков защитного амплуа будет непросто выстоять против «Лидса».



При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 2.06. Шансы хозяев чуть выше, но большого количества голов не ждём.

Топ-10 экспрессов на воскресенье.

Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Пари НН» — «Спартак».

Прогноз на матч «Ман Сити» — «МЮ» с коэффициентом 2.65.

Что ждёт «Спартак» после разгрома «Зенита».

Прогноз на матч «Монако» — «Нант» с коэффициентом 3.04.

Прогноз Дениса Казанского на матч «Манчестер Сити» — «МЮ».