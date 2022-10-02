«Крылья Советов» — «Краснодар»: когда начало, какой канал покажет в прямом эфире

3 октября на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» будут принимать в гостях «Краснодар». Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 19:00 мск.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

По итогам 10 туров самарский клуб располагается на 11-й строчке турнирной таблицы. Его соперник из Краснодара находится на пятом месте. Несмотря на это, эксперты отдают предпочтение хозяевам поля.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех краснодарцев оценивается в 3.24. На ничью дают коэффициент 3.74.

Букмекеры уверены, что матч 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.18.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.61.

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