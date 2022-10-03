Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА от автора «Чемпионата» Михаила Коробова.
Ставка: итоговая победа СКА за 1.84.
ЦСКА в КХЛ-2022/2023 пока что очень нестабилен. За 12 матчей регулярного чемпионата он добыл только шесть побед. Результаты неслабо удивляют, ведь в межсезонье ЦСКА сохранил практически весь чемпионский состав.
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Впрочем, найти равноценную замену Ивану Федотову клуб так и не смог. Адам Рейдеборн и Александр Шарыченков не справляются со своими обязанностями. Подтверждает это и статистика. За 12 матчей регулярки москвичи пропустили даже немного больше, чем забросили сами (35 против 36). С другой стороны, обвинять только голкиперов в неудачах неправильно. К полевым игрокам тоже хватает вопросов.
СКА между тем очень хорош. За 12 матчей регулярки СКА потерпел только одно поражение — от набравшего отличный ход московского «Динамо» (1:2, по буллитам). За этот период петербуржцы пропустили только 18 шайб, а сами забросили 47. В 26 из них поучаствовали Марат Хайруллин и Дамир Жафяров, перебравшиеся в СКА летом из нижнекамского «Нефтехимика» и «Торпедо» соответственно.
У СКА собрался очень мощный и техничный состав. Кстати, совсем недавно оправились от полученных на предсезонке травм молодые талантливые нападающие — Матвей Мичков и Эмиль Галимов. Последний уже успел сыграть с «Адмиралом» и минским «Динамо», где запомнился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.
К предстоящему матчу петербуржцы подходят во всеоружии, с чередой успешных выступлений. Их моральный дух наверняка пребывает на высоте, чего не скажешь о москвичах. В последнем матче в КХЛ с «Куньлунем» подопечные Сергея Фёдорова упустили победу, ведя в счёте 4:1 до 45-й минуты. Думаем, лучше взять П2 в матче за коэффициент 1.84. ЦСКА умеет собираться на большие матчи, но сейчас красно-синие выглядят слишком неубедительно.
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