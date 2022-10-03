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ЦСКА — СКА: ставка Владимира Плющева на армейское дерби КХЛ

ЦСКА — СКА: ставка Владимира Плющева на армейское дерби КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ ЦСКА – СКА.

Ставка: победа СКА в матче за 1.74.

«ЦСКА не выигрывает в основное время две недели – или пять встреч подряд. Три из пяти матчей на этом отрезке получились откровенно позорными для чемпионов — 1:3 дома от «Сибири» и два поражения от «Куньлуня» в Мытищах. Причём в субботу армейцы умудрились доиграться до поражения, ведя 4:1!

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Красно-синие неприятно удивляют своим безволием, хоккеисты звёздного уровня не имеют права играть так плохо. Много вопросов и к тренерской работе – у ЦСКА очевидные проблемы с позиционной обороной, с буллитами, с большинством. В своём нынешнем состоянии соперничать со СКА на равных москвичи не смогут. Ставлю на то, что невские армейцы уверенно победят принципиального соперника в гостях.

Команда Ротенберга очень хорошо играет в атаке, поэтому зрители увидят больше пяти заброшенных шайб. Мой выбор — победа СКА в матче», — сказал Плющев.

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