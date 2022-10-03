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«Куньлунь» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Куньлунь» — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-2.5) за 2.55.

«Для того чтобы спокойно и без тени сомнения определить победителя предстоящего матча, далеко ходить не надо. Достаточно посмотреть статистику личных встреч, она небольшая, но говорящая. С момента появления на просторах КХЛ китайская команда встречалась с бело-голубыми чёртову дюжину раз, то есть 13 матчей – 12 в рамках регулярных чемпионатов КХЛ и ещё один в предсезонном «товарняке». И все 13 раз «Динамо» победило. Все достижения «Куньлуня» умещаются в одной-единственной ничьей в основное время, которую китайцам удалось вымучить в ноябре 2017 года в Шанхае. Всё.

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Сюда уже можно не добавлять, что у бело-голубых были лишние сутки отдыха и им не нужно далеко ехать на игру. Сюда можно не добавлять, что у «Динамо» действующая серия из четырёх побед, а у «Куньлуня» до встречи в прошлом туре с ЦСКА была такая же.

Сюда же можно не добавлять, что на два подвига подряд мало кто способен. Всем всё абсолютно ясно и понятно. Особо циничные извращенцы могут попробовать поиграть в прерывание 13-матчевой серии с «Динамо». Но поскольку я себя к таковым не отношу (разве что фрагментарно и редко, да и то не в хоккее), то прогнозирую уверенную победу «Динамо» в основное время и с преимуществом в счёте от трёх шайб и более», — сказал Лебедев.

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