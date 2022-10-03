Прогноз на матч «Куньлунь» — «Динамо» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» Москва.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.45.

Московское «Динамо» продолжает погоню за СКА и накануне одержало пятую победу подряд. На этот раз в блестящем стиле, пусть и «на тоненького» была переиграна «Северсталь» — 4:3. Проблема в том, что этот матч состоялся действительно накануне. Две хоккейных игры для «Динамо» разделяет примерно 23 часа времени. Хорошо, что играть предстоит не в Пекине, а в Мытищах.

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К тому же такую команду, как «Куньлунь», обыграет даже несколько уставший состав динамовцев. Но главное не терять концентрации, даже ведя в три шайбы. Китайская команда наглядно показала, что бывает в таком случае, сенсационно вырвав победу у ЦСКА по буллитам.

Но провести подряд два сильных матча под силу только командам высокого уровня, коим «Куньлунь» явно не является. Поставить на победу «Динамо» с форой (-2.5) можно с коэффициентом 2.43. Возможностей для ротации у «Куньлуня» минимум, а усталость должна накопиться.



Разница в классе между «Куньлунем» и «Динамо» видна по среднему количеству шайб в матчах между этими командами – 4 на 1.5 в пользу москвичей. Но ещё показательный статистический параметр – это количество штрафных минут. Игроки «Куньлуня» в матчах с «Динамо» отбывают в среднем 17.83 минуты на скамейке штрафников за матч. Тогда как москвичи зарабатывают в этих встречах только 8.33 минуты – в среднем одно удаление за период.



Последние матчи и у «Куньлуня», и у «Динамо» часто выходят весьма результативными. В трёх из пяти последних матчей «Куньлуня» забивалось не менее семи шайб. Во всех трёх последних матчах «Динамо» забивалось не менее пяти шайб. Остановимся на ставке тотал больше 5.5 шайбы. Вариант посмелее — П1 + тотал больше 5.5 гола за 3.10.

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