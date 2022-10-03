Прогноз на матч «Бавария» — «Виктория Пльзень» в Лиге чемпионов

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Виктория Пльзень», который состоится в Мюнхене 4 октября.

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 2.25.

«Бавария» провела уже довольно много неубедительных матчей в Бундеслиге, но в Лиге чемпионов работает безошибочно. Мюнхенский клуб уже успел уверенно обыграть двух главных конкурентов в борьбе за выход из группы.

10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.

«Интер» и «Барселона» повержены. Два матча с «Викторией» — это практически гарантированные шесть очков, которые нужно просто не упустить из рук. И гарантировать себе путёвку в плей-офф.



Чемпион Чехии просто не тянет такой уровень. «Виктория» проскочила раунд плей-офф квалификации, но в группе ей откровенно не повезло с соперниками. Компания из «Барселоны», «Интера» и «Баварии» вполне тянет на «группу смерти», а чехи в ней – мальчики для битья.



Интересную ставку на этот матч выбрать не так-то просто. Всё сводится к простому вопросу: победа «Баварии» будет яркой и результативной или скромной и без обилия голов? Больше похоже на первый вариант.

Почему? Чехи не отличаются надёжной обороной, уровнем серьёзно уступают сопернику, а «Баварию», наоборот, прорвало после международного перерыва. Интересной, хоть и рискованной выглядит ставка на тотал больше 4.5 мяча за 2.25.

Экспресс с коэффициентом 11.40.

Почему «Барселона» провалится в игре с «Интером».

Кварацхелия обыграет «Аякс». Грузин слишком хорош!

Прогноз на матч «Порту» — «Байер» с коэффициентом 2.49.

Александр Мостовой выступил в поддержку тренера «Динамо» Йокановича.

Песьяков: «Зенит» уже можно поздравлять с чемпионством.