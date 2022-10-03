«Порту» — «Байер»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Байер», который состоится 4 октября.

Ставки: обе забьют за 1.65, победа «Байера» с нулевой форой за 2.49.

Играют две кризисные команды, но кризис у каждой свой. Проблемы «Порту» не столь масштабны, ведь проваливаются «драконы» пока лишь на европейской арене. Поражение от «Брюгге» со счётом 0:4 стало настоящей сенсацией второй игровой недели Лиги чемпионов.

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Португальцы пропустили с быстрого гола с пенальти и не смогли вовремя отойти от удара. При этом не стоит забывать, что ранее подопечные Сержиу Консейсау едва не переиграли «Атлетико», который буквально вырвал победный результат на последних секундах.



У хозяев сейчас нет иного выбора – им необходима только победа, и желательно тоже уверенная по счёту, но соперник вновь неудобен. «Байер» сейчас заряжен на успех нисколько не меньше, а в особенности главный тренер команды Херардо Сеоане. В прошедший уикенд «фармацевты» были раздавлены разозлённой «Баварией» в чемпионате (0:4) и упали в зону прямого вылета. Очевидно, что следующая ошибка станет для тренера роковой.



Он уже обыгрывал «Атлетико» в группе и дарил надежду болельщикам, а сейчас наверняка подготовится к сопернику ещё тщательнее. В Мюнхене его во многом подвели игроки – голкипер Лукаш Градецки лично «привёз» два гола из четырёх, так почему бы не дать шанс Андрею Лунёву? А выход Сердара Азмуна со скамейки сразу преобразил атаку.

Леверкузен умеет играть в Португалии, и ему некуда отступать. Поэтому предлагаем для рисковых рассмотреть нулевую фору на гостей с коэффициентом 2.49. Основной ставкой ещё возьмём «обе забьют» за 1.65.

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