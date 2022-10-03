Прогноз на матч «Интер» — «Барселона» в Лиге чемпионов

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона», который состоится 4 октября в Италии.

Ставка: «Интер» не проиграет за 2.11.

Из 16 матчей с «Интером» «Барселона» выиграла 10, а проиграла всего два. Один в далёком 1970 году, а второй все должны прекрасно помнить: полуфинал Лиги чемпионов в 2010 году, победа «Интера» в домашнем матче, один из лучших матчей той команды Моуринью. Впрочем, всё это было совсем давно, так что в расчёт не принимается.

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Вот что важно: «Барселона» проиграла в нынешнем сезоне лишь однажды. Только «Бавария» оказалась не по зубам каталонцам. Это гораздо лучше результата итальянской команды, которая проиграла уже пять раз. А это, на секундочку, ровно половина от всех официальных матчей. Многовато.



Начало сезона в исполнении «Интера» можно назвать провальным. Команда без шансов проиграла одному из конкурентов за выход из группы в Лиге чемпионов. В чемпионате «нерадзурри» также проиграли всем серьёзным соперникам, которые встретились на их пути.

Некоторые горячие головы уже требуют отставки Симоне Индзаги, а тот ждёт возвращения в строй лучшего бомбардира Ромелу Лукаку, без которого у «Интера» ничего не получается. Вот только с каталонцами Лукаку точно не сыграет.



В то же время сложно отделаться от мысли, что букмекеры переоценивают шансы гостей на успех. Кадровые потери «Барселоны» слишком серьёзные, чтобы не брать их в расчёт. Первый матч после перерыва сине-гранатовые провели откровенно плохо, хоть и добились победы над «Мальоркой».

С «Интером» при всех его проблемах будет гораздо тяжелее, и не факт, что «Барселона» уйдёт без пропущенного мяча. Из ставок тут наиболее интересно смотрится непроигрыш хозяев поля за 2.11.

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