«Сибирь» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Локомотив».
Ставка: ничья за 3.68.
«Сибирякам нет никакого смысла расстраиваться из-за поражения в Омске. Там хозяевам так была нужна победа в матче-открытии – и сезона, и арены, — что они всё равно добыли бы её. Даже если бы для этого «Сибирь» пришлось в буквальном смысле вырезать на льду. Зато новосибирцы в том же выезде грохнули в Москве действующих чемпионов – как говорится, уже неплохо.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Теперь «Локомотив», но его «Сибирь» принимает дома. А играть с «Локомотивом» дома и играть с ним же в гостях – это две большие разницы, поскольку в этом противостоянии место проведения матча имеет определяющее значение. Скажем, в 10 последних междусобойчиках, прошедших в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Новосибирске, «Сибирь» победила семь раз. В Ярославле картина ещё более радикальная, но уже в сторону «Локомотива».
Точно можно сказать одно: поскольку обе команды играют в сурово защитный, сурово закрытый и максимально приближенный к «финско-автобусному» хоккей, то ждать большого количества шайб не следует. У этих соперников и в куда более «грибные» времена самым распространённым счётом было 3:2 в пользу хозяев. А по нынешнему чемпионату хорошо, если на двоих три шайбы забросят. И ничьи в основное время любят, ох любят.
Учитывая вышеизложенное, предположу и на этот раз ничью в основное время», — сказал Лебедев.
Прогноз на матч «Сибирь» — «Локомотив» с коэффициентом 2.26.
Топ-10 экспрессов на вторник.
Прогноз на матч «Барыс» — «Нефтехимик» с коэффициентом 2.90.
Почему «Ак Барс» не оставит шансов «Автомобилисту» в Казани.
Ротенберг объяснил неоднозначный жест после победы над ЦСКА.
- 4 октября 2022
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:43
-
12:36
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00
- 3 октября 2022
-
22:59
-
22:42
-
20:15
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00