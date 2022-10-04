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«Сибирь» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Сибирь» — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.68.

«Сибирякам нет никакого смысла расстраиваться из-за поражения в Омске. Там хозяевам так была нужна победа в матче-открытии – и сезона, и арены, — что они всё равно добыли бы её. Даже если бы для этого «Сибирь» пришлось в буквальном смысле вырезать на льду. Зато новосибирцы в том же выезде грохнули в Москве действующих чемпионов – как говорится, уже неплохо.

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Теперь «Локомотив», но его «Сибирь» принимает дома. А играть с «Локомотивом» дома и играть с ним же в гостях – это две большие разницы, поскольку в этом противостоянии место проведения матча имеет определяющее значение. Скажем, в 10 последних междусобойчиках, прошедших в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Новосибирске, «Сибирь» победила семь раз. В Ярославле картина ещё более радикальная, но уже в сторону «Локомотива».

Точно можно сказать одно: поскольку обе команды играют в сурово защитный, сурово закрытый и максимально приближенный к «финско-автобусному» хоккей, то ждать большого количества шайб не следует. У этих соперников и в куда более «грибные» времена самым распространённым счётом было 3:2 в пользу хозяев. А по нынешнему чемпионату хорошо, если на двоих три шайбы забросят. И ничьи в основное время любят, ох любят.

Учитывая вышеизложенное, предположу и на этот раз ничью в основное время», — сказал Лебедев.

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