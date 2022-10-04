«Бавария» — «Виктория Пльзень»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» – «Виктория Пльзень» в рамках группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-3) за 1.72.



«В очередном туре группового раунда Лиги чемпионов «Бавария» на своём поле будет принимать «Викторию Пльзень». Мне кажется, что смешно даже говорить о том, что «Бавария» является фаворитом в этом матче.



Прогноз на матч «Бавария» — «Виктория Пльзень» с коэффициентом 2.25.



Никакой другой тут не может подразумеваться результат, кроме победы крупной, мощной. После матчей сборных «Бавария» выглядит лучше, и в этом уже убедился «Байер». В ключевые моменты «Бавария» умеет собираться.



Я вообще не вижу шансов у чешской команды. «Виктория» поиграла в Лиге чемпионов и имеет опыт, но уж слишком мощный соперник.



Очень непросто найти ставку на такой матч, но стоит присмотреться к победе «Баварии» с форой (-3) за 1.72. Я не сомневаюсь в том, что, забив один-два мяча, мюнхенцы на своём поле будут продолжать идти вперёд. Итогом матча вижу разгром гостей», — сказал Андронов.

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