«Бавария» — «Виктория Пльзень»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» – «Виктория Пльзень» в рамках группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Баварии» с форой (-3) за 1.72.
«В очередном туре группового раунда Лиги чемпионов «Бавария» на своём поле будет принимать «Викторию Пльзень». Мне кажется, что смешно даже говорить о том, что «Бавария» является фаворитом в этом матче.
Прогноз на матч «Бавария» — «Виктория Пльзень» с коэффициентом 2.25.
Никакой другой тут не может подразумеваться результат, кроме победы крупной, мощной. После матчей сборных «Бавария» выглядит лучше, и в этом уже убедился «Байер». В ключевые моменты «Бавария» умеет собираться.
Я вообще не вижу шансов у чешской команды. «Виктория» поиграла в Лиге чемпионов и имеет опыт, но уж слишком мощный соперник.
Очень непросто найти ставку на такой матч, но стоит присмотреться к победе «Баварии» с форой (-3) за 1.72. Я не сомневаюсь в том, что, забив один-два мяча, мюнхенцы на своём поле будут продолжать идти вперёд. Итогом матча вижу разгром гостей», — сказал Андронов.
10 лучших экспрессов на Лигу чемпионов.
Хави: пусть Месси наслаждается Парижем.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс» с коэффициентом 3.10.
Кварацхелия обыграет «Аякс». Грузин слишком хорош!
ФИФА на стороне России. «Аталанту» обязали вернуть «Локо» долг за Миранчука.
- 4 октября 2022
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:43
-
12:36
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00
- 3 октября 2022
-
22:59
-
22:42
-
20:15
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00