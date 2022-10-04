«Барыс» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Барыс» — «Нефтехимик».
Ставка: победа «Барыса» в матче за 1.50.
«Вот и «Нефтехимик» потихоньку нащупал свою игру. Причём визуально особых изменений в игре «маленьких татар» не произошло. В среднем они почти столько же, сколько и раньше, владеют шайбой, приблизительно так же и с такой же точностью бросают по воротам. Но теперь пошли победы. И вот уже у нижнекамцев действующая серия из трёх побед, причём две последние – в Магнитогорске и Челябинске, — абсолютно разноплановые и противоположные по характеру игры.
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Но в столице солнечного Казахстана (её, кстати, ещё раз из Астаны не переименовали?) «Нефтехимику» придётся тяжеловато. Потому что «Барыс» тоже на ходу. У него точно такая же трёхматчевая победная серия, а ещё пять выигранных матчей из последних шести.
А вот статистика личных встреч отнюдь не на стороне «Барыса». В части, касающейся матчей на казахстанской земле, она вообще ни на чьей стороне, там в последнем десятке междусобойчиков абсолютное равенство – 5-5. Но есть один нюанс в выступлении казахстанского клуба конкретно в текущем сезоне: он гораздо лучше играет дома, чем на выезде. Из шести домашних матчей «кошки» выиграли пять, уступив лишь «Авангарду». И вообще на родном льду выглядят очень мощно.
Именно этот факт и заставляет меня спрогнозировать итоговые два очка «Барыса», без уточнения того, каким образом и какими усилиями они будут набраны. Возможно, и «Нефтехимику» что-то перепадёт от щедрот казахстанских, но «Барыс» должен в итоге победить», — сказал Лебедев.
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