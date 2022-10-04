«Куньлунь» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» — «Северсталь».



Ставка: «Куньлунь» не проиграет за 2.25.



«Обыграть «Куньлунь» в основное время не смогли ни ЦСКА, ни «Динамо», а действующие чемпионы так и вовсе проиграли. Получается, что китайская команда, вроде бы продолжая штамповать поражения в промышленных количествах, всё-таки идёт на подъём. И в данный момент способна цепляться в матчах с любыми соперниками.



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Но есть в предстоящем матче одно «но». С «Северсталью» китайские товарищи играют на следующий день после матча с бело-голубыми. По календарю у них выходит три матча за четверо суток. Это было бы объяснимо, базируйся «Куньлунь» в родном Пекине. Но он базируется в Подмосковье, играет в Западной конференции, и зачем ему создавать дополнительные трудности, когда за глаза хватает и своих, совсем непонятно. Тем не менее практически не отдохнувший «Куньлунь», да ещё после двух матчей, закончившихся за пределами основного времени, принимает свеженькую и хорошо отдохнувшую «Северсталь». Которая, правда, в последнее время играет настолько плохо, что главному тренеру приходится за это извиняться прилюдно.



Все остальное — кроме игры «Северстали» — в предстоящем матче на её стороне. В том числе и статистика личных встреч. Там в «междусобойчиках» на китайском льду двукратное преимущество череповчан по количеству побед. Причём все эти победы пришли после поражений в начале жизненного пути «Куньлуня». Последние четыре матча в гостях «Северсталь» выиграла.



В общем, все настолько против «Куньлуня», включая календарь, что это уже становится подозрительным. Сколько уже раз мы видели, как побеждает тот, кого со всех сторон похоронили? Вот и тут, видя, что практически все за «Северсталь», поставить на её победу почему-то рука не поднимается. Поэтому мой прогноз будет таким: «Куньлунь» наберёт очки в третьем матче подряд. Одно это будет очко или два, завершится всё в основное время или в серии послематчевых буллитов, мне уже неинтересно», — сказал Лебедев.

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