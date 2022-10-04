«Интер» — «Барселона»: ставка Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов в Милане

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона».



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«Всегда есть соблазн ожидать сенсацию. В данном случае сенсацией будет неудача «Барселоны». Она выглядит лучше своего итальянского соперника, который в чемпионате проигрывает в двух последних матчах. «Барселона» же выигрывает всё. Может быть, «Интер» настроился именно на эти две подряд встречи с каталонцами.



Почему «Барселона» провалится в игре с «Интером».



В пяти последних очных матчах были сразу четыре победы «Барселоны» и одна ничья. Скорее всего, в этой «группе смерти» первое место займёт «Бавария». Нашим же соперникам остаётся бороться за вторую строчку. У «Интера» явные проблемы в обороне.

Проблемы в атаке тоже имеются. Они связаны с отсутствием Лукаку, которого не будет и в этом матче из-за травмы. Конечно, есть Джеко и Мартинес. Однако у тройки Рафинья-Дембеле-Левандовски есть преимущество.



Обе команды проиграли «Баварии», но «Барселона» смотрелась намного лучше «Интера» и доставляла мюнхенцам реальные проблемы. С другой стороны, «Интер» играет дома. Поражение в домашнем матче в этой дуэли будет подобно смерти. Поэтому команда будет особенно настраиваться на этот матч.

Есть у миланцев и хорошие стандарты. Когда будет тяжело, «Интер» может сыграть осторожнее и ответить на контратаках. Что-то мне подсказывает, что не будет всё так однозначно в пользу «Барселоны». Дома «Интер» сможет зацепиться», — сказал Гусев.



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