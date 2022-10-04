«Трактор» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ, какой канал, прямая трансляция

4 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Трактор» и «Металлург». Игра начнётся в 17:00 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал «КХЛ ТВ».
10 лучших экспрессов на сегодня.
«Металлург» считается фаворитом матча. Ставки на гостей принимаются с коэффициентом 2.08. Шансы челябинцев оценены в 3.20. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 3.90.
Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.67, а на ТМ 4.5 дают 2.20.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.12. Победа команды Ильи Воробьёва с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.60, а на успех «Трактора» можно поставить за 2.33.
«Металлург» выиграл восемь из 12 матчей на старте сезона, у команды 18 очков. У челябинцев пять побед в 14 матчах и 10 очков.
10 лучших прогнозов на сегодня.
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