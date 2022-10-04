«Севилья» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Гасилина на игру Лиги чемпионов

Чемпион Европы в составе России U-17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Севилья» — «Боруссия» Д в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Ставка: победа «Боруссии» и обе забьют за 4.20.
«Севилья», ну что, разберём вас — одно очко, которое заработано в игре с «Копенгагеном». В том матче, конечно, было много подходов к воротам и моментов у «Севильи», но забить так и не удалось. Был контроль мяча, но давайте будем честны: если не обыгрывать явного аутсайдера группы, то трудно претендовать на выход в плей-офф. Вся проблема в реализации своих моментов.
В чемпионате мы видим такую же картину: семь мячей за семь туров для одной из лучших команд Испании — это очень мало. Притом что и много пропускают — 13 мячей в чемпионате, плюс им «Сити» закинули четыре. В защите очень слабо играют испанцы!
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«Боруссия», напротив, показала неплохой матч в гостях в Манчестере, но уступила со счётом 1:2, однако после удалось реабилитироваться в игре с «Копенгагеном» (3:0). Немцы стабильнее, плюс будут злые после поражения в чемпионате от «Кёльна» (2:3), но команда не так сильно проседает и всё равно показывает результат.
Для испанцев этот матч будет одним из решающих в этой группе, и они приложат все усилия, чтобы добиться домашней победы, но очень пугает их оборона.
Я уверен, что матч точно будет голевой и обе команды забьют друг другу. Но всё же хочется насладиться крутой острой игрой, и я всё же рискну», — сказал Гасилин.
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