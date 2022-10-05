«Реал» — «Шахтёр»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Шахтёр» в рамках группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Шахтёра» с форой (+2.5) за 1.64.
«Шахтёр» является лидером чемпионата Украины. За пять матчей всего одно поражение, а в последнем матче уверенно обыграл «Металлист». Но важнее смотреть на то, как «Шахтёр» играет в Лиге чемпионов. Сначала была потрясающая победа над «Лейпцигом» (4:1). Затем был тяжёлый матч с «Селтиком», по ходу которого удалось переломить ход игры и найти ресурсы для ничьей.
Прогноз на матч «Реал» – «Шахтёр» с коэффициентом 6.00.
На Лигу чемпионов у «Шахтёра» свой настрой и своя тактика. Очень грамотно команда перестраивается. «Реалу» будет очень непросто. Мадридцы откровенно валяли дурака в матче с «Осасуной». Вернулся Бензема и не сумел забить пенальти. «Реал» потерял первое место в таблице. В чемпионате ещё можно будет наверстать то, что упущено.
В Лиге чемпионов дела идут куда лучше. «Лейпциг» был обыгран в самой концовке. «Селтик» также был обыгран с большим трудом и во втором тайме. Стоит отметить, что «Реал» редко когда выигрывает крупно. Да, были матчи с «Селтиком» и с «Мальоркой», но в целом мадридцы играют очень прагматично.
Мне не кажется, что «Шахтёр» может крупно проиграть. Проиграть может, но ведь не ставить же на чистую победу «Реала» за 1.18. Я бы сыграл от «Шахтёра» и взял бы «Шахтёр» с форой (+2,5), а можно даже и с форой (+2).
Я не жду разгрома от этого матча. Бензема после травмы и ещё не в оптимальной форме. Если «Шахтёр» закроется сзади, то Винисиусу и компании бежать уже будет некуда, а сам «Шахтёр» может за счет быстрых игроков подловить на контратаке», — сказал Генич.
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