«Севилья» — «Боруссия» Д: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Севилья» — «Боруссия» (Дортмунд).
Ставка: победа «Севильи» за 2.80.
«Севилья» пока радует с отрицательным значением – команда играет ужасно и чего только стоит безвольное поражение в последней игре с мадридским «Атлетико». Кроме того, уже ходят слухи о том, что совет директоров на фоне неудач ищет замену для Юлена Лопетеги. Все это может только усугубить положение коллектива в Лиге чемпионов, где «нервионцы» пока на грани вылета из группового раунда – один балл и последнее место, причём красно-белые ни разу не забили.
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На счету Дортмунда успех в первой дуэли группового раунда с «Копенгагеном» (3:0), при этом с «Ман Сити» немецкий коллектив был бессилен. Что сказать, я жду только победы хозяев, у которых ожидается серьёзная поддержка трибун, при этом отступать больше некуда. Более того, у «Боруссии» три поражения подряд в выездных матчах», — сказал Мостовой.
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