«Манчестер Сити» — «Копенгаген»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» — «Копенгаген».
Ставка: обе забьют за 2.65.
«Как обычно, сложно находить валуй в играх с участием «Ман Сити». Но здесь, пожалуй, один всё же имеется.
Прогноз на матч «Ман Сити» — «Копенгаген» с коэффициентом 2.25.
«Сити» в последнее время летает, у него всё получается, только что был разгромлен с теннисным счётом «Ман Юнайтед» – 6:3. Наверняка матч с датчанами команда Гвардиолы будет намереваться провести в привычном уже прогулочном формате.
Впереди моменты сами по себе создаются, голы забиваются, ну а то, что соперникам иногда удается создавать свои, — проблема не самая серьёзная.
Ну а «Копенаген» — команда кусачая и даже в неудачно складывающихся матчах свои моменты имеет. Не удивлюсь, если Классон и Ко один из таких моментов превратят в гол. Терять им нечего, и на «Этихаде» можно будет просто сыграть в своё удовольствие. О положительном результате там вряд ли кто-то задумывается», — сказал Петросьян.
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