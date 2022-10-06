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«Рома» — «Бетис»: эксперты назвали шансы команд в матче Лиги Европы

«Рома» — «Бетис»: эксперты назвали шансы команд в матче Лиги Европы
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6 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Рома» — «Бетис». Начало запланировано на 22:00 мск. В прямом эфире этот матч покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

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Фаворитами считаются хозяева: поставить на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.86. Успех испанского клуба оценивается в 4.50. На ничью дают коэффициент 3.80.

Букмекеры сомневаются, что матч «Рома» — «Бетис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.98.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82.

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