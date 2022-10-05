«Рома» — «Бетис». Жозе Моуринью обязательно исправится

6 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Рома» — «Бетис». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех испанцев оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.80.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рома» — «Бетис» 6 октября 2022 года
Букмекеры считают, что матч «Рома» — «Бетис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.
Анализ и прогноз матча группового этапа Лиги Европы «Рома» — «Бетис» (06.10.2022)
На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиги Европы. На 6 октября запланированы 16 матчей 3-го тура группового этапа соревнования. В одном из них на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия, местная «Рома» примет «Бетис». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Несмотря на укрепление состава в летнее трансферное окно, «Рома» противоречиво начала текущий сезон. За восемь туров в чемпионате Италии она одержала только пять побед — над «Салернитаной» (1:0), «Кремонезе» (тоже 1:0), «Монцей» (3:0), «Эмполи» (2:1) и «Интером» (2:1). Вничью сыграла с «Ювентусом» (1:1). Поражения потерпела от «Удинезе» (0:4) и «Аталанты» (0:1).
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В Лиге Европы римляне также стартовали не лучшим образом. В матче 1-го тура группового этапа соревнования они уступили на выезде «Лудогорцу» (1:2). В битве 2-го тура обыграли ХИК (3:0). Впрочем, минувший сезон начинался для подопечных опытного Жозе Моуринью тоже не лучшим образом. Помнится, португальский тренер злился и неоднократно критиковал игроков.
Зато ближе к его середине «джаллоросси» набрали отменный ход. За последние 17 матчей в Серии А они проиграли лишь дважды — «Интеру» (1:3) и «Фиорентине» (0:2). Также добыли семь ничейных результатов. Во всех остальных баталиях одержали победы. Таким образом, заняли шестое место в чемпионате Италии.
«Бетис» же практически не изменился за лето. Единственное — он лишился 31-летнего форварда Кристиана Тельо, перешедшего в «Лос-Анджелес» из МЛС, и вратаря Хоэля Роблеса, ушедшего в английский «Лидс». В остальном всё осталось по старому. 40-летний Хоакин по-прежнему капитан, а Мануэль Пеллегрини — главный тренер команды.
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Текущий сезон зелёно-белые начали с побед в пяти из семи стартовых туров чемпионата Испании. Сначала они обыграли «Эльче» (3:0), «Мальорку» (2:1), «Осасуну» (1:0), а затем одолели «Вильярреал» (тоже 1:0) и «Жирону» (2:1). Поражения потерпели от мадридского «Реала» (1:2) и «Сельты» (0:1).
Также коллектив из Севильи обыграл ХИК (2:0) и «Лудогорец» (3:2) в битвах 1-го и 2-го туров группового этапа Лиги Европы. Результаты совсем неплохие, но стоит отметить, что уровень большей части соперников был невелик. В минувшем сезоне клуб без проблем обыгрывал аутсайдеров и середняков, а вот с крепкими клубами регулярно испытывал проблемы и терпел поражения.
Как бы там ни было, грядущая встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, что даёт преимущество «волкам». Кроме того, в матче последнего тура чемпионата Италии они обыграли крепкий «Интер» (2:1). Да и поражения в Серии А потерпели от лидирующих команд, которые здорово начали текущий сезон.
Также отметим тактическое превосходство Жозе Моуринью, предпочитающего прагматичный футбол. В прошлом сезоне наставник привёл «джаллоросси» к победе в Лиге конференций. В финале соревнования его подопечные обыграли с минимальным перевесом «Фейеноорд» (1:0). Таким образом, португалец стал первым обладателем всех трёх еврокубковых трофеев.
На данный момент римляне располагаются на третьем месте в группе и рискуют вылететь в Лигу конференций. Им нужно срочно исправлять положение. Вероятно, несмотря на всё это, испанцы сумеют навязать итальянцам борьбу и зацепиться за ничью. На победу они вряд ли могут рассчитывать. Полагаем, сыграет 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.77.
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Много голов не ждём, так как оба клуба умеют грамотно действовать от обороны и не радуют результативностью в текущем сезоне. «Джаллоросси» забили за восемь матчей в чемпионате Италии только 10 мячей. Подопечные Мануэля Пеллегрини затолкали за семь баталий в Примере столько же.
Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Рома» — «Бетис» 6 октября 2022 года
«Рома» выглядит предпочтительнее «Бетиса». В отличие от оппонента, она усилилась в межсезонье. Плюс встреча состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Думаем, хитрый Жозе Моуринью добудет очки в грядущей игре. Победить «Интер» и сыграть вничью с «Ювентусом» его подопечные сумели. Думается, не проиграют и в предстоящем матче, который немаловажен.
Ставка: «Рома» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.77.
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