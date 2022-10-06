Исмаилов — Илич: когда бой, где смотреть онлайн, коэффициенты

7 октября в Москве состоится турнир промоушена Pravda Boxing, в главном событии которого поединок проведут известный российский боец ММА Магомед Исмаилов и серб Александр Илич. Противостояние пройдёт по правилам бокса.

В прямом эфире бой покажет телеканал «РЕН ТВ».

Прогнозы на лучшие матчи дня.

Вечер бокса начнётся в 19:00 мск. Трансляция главного поединка стартует ориентировочно в 22:50 мск. Турнир примет арена Большого Московского цирка на Проспекте Вернадского.

Эксперты уже сделали выбор в пользу одного из бойцов: они считают фаворитом Магомеда Исмаилова и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.26. Возможная победа Александра Илича оценена в 4.80. В случае ничейного результата сыграет коэффициент 13.0.

Аналитики уверены, что бой продлится всю дистанцию. Сделать ставку на тотал больше 3.5 раунда можно за коэффициент 1.50, а на тотал меньше 3.5 раунда за 2.40.

Исмаилов и ранее проводил боксёрские поединки. Так, 26 февраля Магомед встречался с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой продлился четыре раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36).

Илич уже хорошо известен российским фанатам. Не так давно на турнире лиги RCC серб встречался с Александром Шлеменко и победил его в первом раунде, отправив в нокаут.

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