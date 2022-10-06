«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург».



Ставка: победа «Металлурга» за 2.34.



«Совершенно непредсказуемый матч, матч-ураган, и даже его сюжет может качнуться в любую сторону из-за какой-то мелочи.



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Начнём с того, что обе команды набрали почти оптимальную игровую форму и прут по сезону как на танках. У «Салавата» шесть побед в семи последних матчах. Что примечательно, три последние победы – «сухие». Омских «ястребов» уфимцы разорвали так, что тех вообще было жалко.



У «Магнитки» картина ещё более радужнее: восемь побед в девяти последних матчах. «Сухарей» тоже три, но более разнесённых по времени. И тут ведь надо иметь в виду, что «Магнитка» играет в более открытый хоккей. Его ещё называют брежневским, поскольку Леонид Ильич «жил сам и давал жить другим».



И вот два таких танка на полных скоростях сталкиваются. Кого куда вынесет – непонятно. Статистика личных встреч и вовсе удивительна. Если в целом, то практически равная. Если по матчам плей-офф – с солидным преимуществом «Магнитки». Если по матчам регулярных чемпионатов в Уфе, то тоже солидное преимущество «металлургов», которые выиграли семь и 10 последних таких междусобойчиков в Уфе.



В общем, взвешивайте сами. С одной стороны, «всухую» выигранные последние матчи «Салавата». С другой – «Магнитка» чувствует себя в столице солнечной Башкирии даже лучше, чем дома. Благо ехать недалеко, ведь даже аэропорт Магнитогорска расположен на башкирской земле.



И ничья в основное время никак не вырисовывается. Ну, не любят эти соперники друг с другом долго валандаться. Подозреваю, что победит тот, кто первым забьёт, причём победит в основное время и с преимуществом более чем в одну шайбу. Всё-таки думаю, что это будет «Магнитка». У неё в Уфе это хорошо получается», — сказал Лебедев.



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