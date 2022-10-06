«Црвена Звезда» — «Ференцварош»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Ференцварош» в 3-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2022/2023.



Ставка: ТБ 3 за 2.36.



«После двух туров команды на разных полюсах турнирной таблицы. «Ференцварош» взял максимум очков, победив дома «Трабзонспор» и на выезде «Монако». Сербы же две игры проиграли, пусть и минимально. Отступать «Црвене Звезде» уже некуда — надо брать своё дома. Иначе будет уже поздно бороться за выход из группы. Все знают, какая атмосфера на матчах в Белграде. Фанаты там просто невероятные, и они должны помочь «Црвене Звезде».



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Но я бы не стал брать победу хозяев. Видно, как «Ференцварош» заряжен на еврокубковые матчи, команда выкладывается. К тому же Черчесов понимает, как нужно играть в Сербии. Он наверняка ожидает, что «Црвена Звезда» побежит вперёд, будет атаковать большими силами. В этом и есть шанс «Ференцвароша»: он здорово выбегает в контратаки, есть быстрые ребята, умеющие исполнить момент.



Поэтому поставлю на тотал больше 3 мячей. Наверняка обе команды забьют и на этом не остановятся. Одним очень надо, а другие умеют распоряжаться своими шансами», — сказал Титов.



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