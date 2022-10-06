«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и «Автомобилист».
Ставка: победа «Ак Барса» и ТБ 5.5 за 3.50.
«Интересно, что эти команды встречались не далее как в прошлом матче. Я тогда спрогнозировал победу «Автомобилиста». Мне сказали, что это нереально – ведь у екатеринбургского клуба травмированы Сергей Широков и Стефан Да Коста. Но победил как раз «Автомобилист», сумевший забить в овертайме (5:4 ОТ), когда «Ак Барс» рискованно снял голкипера в духе Сергея Фёдорова.
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Потом уже главный тренер казанцев Олег Знарок говорил о том, что у него нет свободы выбора и у «Ак Барса» много травмированных. Играют те, кто есть и кто может.
Так что ситуация у Казани не слишком простая. К тому же совсем недавно «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в Екатеринбурге со счётом 5:2.
Но не думаю, что «Автомобилист» всегда будет побеждать «Ак Барс». А если Знарок в третий раз за месяц с небольшим со старта чемпионата проиграет команде Николая Заварухина – тогда что, говорить уже об отставке самого Знарка?
Я бы в этом матче взял кэф 3.50 на то, что «Ак Барс» победит в основное время, а общий тотал составит больше 5,5 шайбы», — сказал Лысенков.
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