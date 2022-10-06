Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и «Автомобилист».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТБ 5.5 за 3.50.

«Интересно, что эти команды встречались не далее как в прошлом матче. Я тогда спрогнозировал победу «Автомобилиста». Мне сказали, что это нереально – ведь у екатеринбургского клуба травмированы Сергей Широков и Стефан Да Коста. Но победил как раз «Автомобилист», сумевший забить в овертайме (5:4 ОТ), когда «Ак Барс» рискованно снял голкипера в духе Сергея Фёдорова.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Потом уже главный тренер казанцев Олег Знарок говорил о том, что у него нет свободы выбора и у «Ак Барса» много травмированных. Играют те, кто есть и кто может.

Так что ситуация у Казани не слишком простая. К тому же совсем недавно «Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в Екатеринбурге со счётом 5:2.

Но не думаю, что «Автомобилист» всегда будет побеждать «Ак Барс». А если Знарок в третий раз за месяц с небольшим со старта чемпионата проиграет команде Николая Заварухина – тогда что, говорить уже об отставке самого Знарка?

Я бы в этом матче взял кэф 3.50 на то, что «Ак Барс» победит в основное время, а общий тотал составит больше 5,5 шайбы», — сказал Лысенков.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Металлург» с коэффициентом 3.10.

Прогноз на матч «Сибирь» — ЦСКА с коэффициентом 2.55.

Плющев назвал причины плохого старта «Авангарда» в нынешнем сезоне КХЛ.

Разин иронично отреагировал на штраф Ротенберга.

Главный тренер «Рейнджерс» недоволен игрой Кравцова с «Бостоном».

«Ак Барс» — «Автомобилист». Знарок ждёт блестящей игры от Радулова «Ак Барс» — «Автомобилист». Знарок ждёт блестящей игры от Радулова
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022