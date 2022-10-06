«Кёльн» — «Партизан»: прогноз Алексея Гасилина на матч Лиги конференций

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч «Кёльн» — «Партизан» в рамках 3-го тура группового раунда Лиги конференций.



Ставка: победа «Кёльна» и обе забьют за 2.94.



«По моим ощущениям, это самый непредсказуемый турнир, но давайте разбираться. Для этого начнем с «Партизана». Это у нас будет игра 3-го тура. За две игры «Партизан» набрал два очка, сыграв вничью с «Ниццей» дома (1:1). И матч, кстати, тогда был очень равный, и стоит отметить сербов, так как «Ницца» – хорошая команда. А вот в 1-м туре «Партизан» сыграл также вничью со «Словацко» (3:3).



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Этот матч выдался очень сложным, уже к 20-й минуте «Партизан» горел со счётом 0:2, а на 22-й минуте команда осталась в меньшинстве. Правда, уже к 62-й минуте сербы вели (3:2), итоговый счёт на табло – 3:3, тем не менее эта игра – отличный показатель характера клуба. Конечно, будь команды в равных составах, думаю, «Партизан» добился бы победы. Игра с «Кёльном» очень важная с точки зрения выхода из группы. Пару слов про внутренний чемпионат. Там команда идёт на четвёртой позиции. Проиграла всего раз по итогам сезона, в общем, всё у них нормально. Думаю, они очень хотят пройти дальше в Лиге конференций, поэтому это главный матч для них на данный момент.



Что у нас «Кёльн»? Команда имеет четыре очка благодаря ничьей с «Ниццей» и победе над «Словацко» со счётом 4:2. В целом всё неплохо, но за два матча пропущено три гола. В чемпионате Германии пропустили 10 мячей за восемь туров. Это очень даже неплохой показатель. «Козлы» идут на седьмой строчке, что для «Кёльна» хорошо. Думаю, для них также еврокубки очень значимы. Если учитывать всё вышеперечисленное, «Кёльн» — фаворит, но «Партизан» – команда с характером. Я понимаю, что этот матч очень важен. Думаю, что обе забьют, но «Кёльн» добьётся домашней победы», — сказал Гасилин.



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