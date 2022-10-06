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«Омония» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового этапа Лиги Европы

«Омония» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового этапа Лиги Европы
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Омония» – «Манчестер Юнайтед».

Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» больше 2.5 за 2.06.

«Как мы знаем, у кипрского клуба два поражения в первых турах. В их числе разгром от молдавского «Шерифа» (0:3).

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«Манчестер Юнайтед» играет не очень стабильно. Тем не менее команда показывает неплохие результаты (если не брать поражение 3:6 от «Сити»). При этом в Лиге Европы «МЮ» также проиграл один матч.

Тем сложнее будет «Омонии» и тем выше будет мотивация у «Юнайтед» сыграть хорошо следующий матч после столь обидного поражения. Думаю, «красные дьяволы» будут злыми в этой игре. Поэтому «Омонии» не позавидуешь.

Наверняка в стартовом составе гостей появится и Роналду (который не играл против «Сити»), и Каземиро (который пока выходит только на замену), и Марсьяль. В общем, состав «Манчестер Юнайтед» большой и квалифицированный.

Думаю, что гости будут выглядеть очень хорошо и победят разгромно.

Полагаю, «МЮ» забьёт не меньше трёх голов. Вопрос лишь в том, как англичане сыграют в обороне и сумеет ли «Омония» забить. Поэтому поставлю на ИТБ2 (2.5). Повторюсь, «Манчестер Юнайтед» будет очень мотивирован и зол», — сказал Мор.

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