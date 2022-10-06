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«Рома» — «Бетис»: прогноз Егора Титова на матч группового турнира Лиги Европы

«Рома» — «Бетис»: прогноз Егора Титова на матч группового турнира Лиги Европы
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рома» — «Бетис» в 3-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Ромы» и ТБ 1.5 за 2.25.

«Очень любопытная игра в Лиге Европы. Команды, которые будут претендовать на места в Лиге чемпионов по итогам сезона, сыграют между собой в Риме. «Рома», получив ярчайшую звезду в лице Дибалы, как мне кажется, готова сделать шаг вперёд — побороться за что-то серьёзное. Хотя она и в прошлом сезоне уже взяла еврокубок. Но в последнем туре римляне обыграли в гостях «Интер», показав, что они готовы даже к борьбе за чемпионство.

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«Бетису» за чемпионство не побороться, слишком мощны гранды. Тем не менее против того же «Реала» «Бетис» здорово смотрелся, мог и не проиграть.

Здесь ожидаю весёлый футбол, потому что «Бетис» закрываться не любит, а «Рома» играет дома. Но, на мой взгляд, исполнительский класс у итальянского клуба повыше. Прогноз — победа «Ромы» и тотал больше 1.5 мяча», — сказал Титов.

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