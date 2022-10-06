Прогноз на матч «Цюрих» — ПСВ в Лиге Европы

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги Европы «Цюрих» — ПСВ.
Ставка: победа ПСВ за 1.58.
Ротация на тренерском мостике и перестановки в атакующем механизме прошли для ПСВ практически безболезненно. Команда здорово выступает на старте турнирной дистанции.
10 лучших прогнозов на сегодня.
В национальном первенстве она выиграла в шести встречах и потерпела два поражения — от «Твенте» (1:2) и сенсационно от «Камбюра» (0:3). Расположилась на третьей строчке табеля о ранге. Лишь два очка отделяет её от лидера чемпионата.
В Эредивизии «красно-белая армия» контролирует мяч 60,6% матча: действует 43% игрового времени в середине поля и ещё 34% — у штрафной соперников. За счёт высокого индивидуального мастерства команда разгоняет позиционные атаки. Игроки выполняют по 10,1 дриблинга за игру, а завершают атаки, нанося по 21,1 удара (из них — 9,1 в створ ворот). Забили 28 голов в восьми матчах. Это лучшие показатели в чемпионате Нидерландов.
Руд ван Нистелрой в матче 1-го тура Лиги Европы недооценил «Будё-Глимт» и в итоге довольствовался мировой со счётом 1:1. В грядущей встрече недооценки не будет. Действующему чемпиону Швейцарии будет непросто выстоять под натиском шквальных атак гостей.
Рекомендуем ставку на победу ПСВ за 1.57. Можно заключить пари на обе забьют и победят гости за 2.95. Вариант рискованный, но пропускают голландцы многовато.
Прогноз на матч «Омония» — «МЮ» с коэффициентом 2.75.
Черчесов опять проиграет. Сербы ему не по зубам.
Прогноз на матч «Шериф» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 3.75.
Бывший нападающий ЦСКА избил свою девушку.
Прогноз на матч «Монако» — «Трабзонспор» с коэффициентом 3.20.
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