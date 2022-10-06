Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после 3-го тура группового этапа

Вчера завершился 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры обновили котировки на победителя турнира.
10 лучших прогнозов на матчи дня.
По оценке аналитиков, главный фаворит турнира — «Манчестер Сити». Поставить на английский клуб можно с коэффициентом 2.80. Шансы англичан почти в три раза выше, чем у ближайших преследователей: на «Баварию» или «ПСЖ» можно поставить за 7.50. За 9.00 можно сделать ставку на «Ливерпуль».
Шансы «Реала» букмекеры оценили коэффициентом 12.00, а на «Барселону» дают 15.00, даже несмотря на второе поражение каталонцев подряд. На «Челси» можно сделать ставку с коэффициентом 17.00, а на «Наполи», который выиграл все три матча, — за 22.00. Такой же коэффициент дают на «Тоттенхэм».
Поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 50.00, а на «Милан» — за 60.00. Вероятность победы «Атлетико» и «Интера» оценивается коэффициентом 80.00.
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