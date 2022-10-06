«Осасуна» — «Валенсия»: прогноз «Чемпионата» на матч Примеры

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Испании «Осасуна» — «Валенсия», который состоится 7 октября.



Ставка: обе забьют за 1.94.



Дженнаро Гаттузо летом возглавил «Валенсию». Итальянский специалист преуспел не только в повышении надёжности игры в обороне, но и в атакующем аспекте за счёт доминирования на поле. Команда контролирует мяч 62.0% игрового времени: действует 39% времени — в центре поля и 31% — в атаке. Игроки выполняют по 15.1 выстрела, из которых 4.1 — в цель (четвёртый и девятый показатель в Примере). Забили 12 голов.



10 лучших прогнозов на сегодня.



Хагоба Аррасате по итогам сезона-2018/2019 вернул «Осасуну» в Примеру и слепил из команды бойкого середняка. После качественной точечной трансферной кампании команда неплохо вошла в сезон. В текущем розыгрыше красные замахнулись на место в зоне еврокубков. Победили в четырёх встречах, в том числе с «Севильей» (2:1), и расписали мировую с «Реалом» (1:1). Проиграли лишь в двух матчах.



«Осасуна» владеет мячом в среднем 44.5% встречи, высоко прессингует и активно играет впереди. Проводит 43% игрового времени в середине поля и ещё 32% — в атаке. Футболисты наносят по 12.6 удара (из них 3.7 приходятся в створ ворот). Забили восемь голов. Лишь в двух турах подопечные Аррасате не сумели отметиться голами в ворота соперников.



При таких раскладах рекомендуем ставку «обе забьют» за 1.94.



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