«Ренн» — «Динамо» Киев: где играют, время начала матча Лиги Европы

6 октября во Франции состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Ренн» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Игра пройдёт в Ренне на стадионе «Роазон Парк», главный судья — Хосе Санчес Мартинес из Испании.

Аналитики считают явным фаворитом «Ренн»: поставить на победу французов предлагается с коэффициентом 1.46. Успех киевлян оценивается в 7.70. На ничью дают коэффициент 4.92.



Букмекеры считают, что матч «Ренн» – «Динамо» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.17.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 6.73.

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