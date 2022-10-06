Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ренн» — «Динамо» Киев: где играют, время начала матча Лиги Европы

«Ренн» — «Динамо» Киев: где играют, время начала матча Лиги Европы
Комментарии

6 октября во Франции состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Ренн» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Игра пройдёт в Ренне на стадионе «Роазон Парк», главный судья — Хосе Санчес Мартинес из Испании.

Аналитики считают явным фаворитом «Ренн»: поставить на победу французов предлагается с коэффициентом 1.46. Успех киевлян оценивается в 7.70. На ничью дают коэффициент 4.92.

Букмекеры считают, что матч «Ренн» – «Динамо» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.17.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 6.73.

Кличко назвал позором решение IBA вернуть российских боксёров.

Бывший нападающий ЦСКА избил свою девушку.

Прогноз на матч «Милан» — «Ювентус» с коэффициентом 3.70.

Валерия Карпина оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Прогноз на матч «Газиантеп» — «Адана Демирспор» с коэффициентом 4.40.

«Ренн» — «Динамо». Проводы украинцев всё ближе «Ренн» — «Динамо». Проводы украинцев всё ближе
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022