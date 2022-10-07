Прогноз на матч «Северсталь» — «Спартак» в КХЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Спартак», который пройдёт в Череповце.

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 2.60.

В этой встрече эксперты в большинстве своём отдают предпочтение «Северстали», и это очень хороший показатель того, как резко разладилась игра у подопечных Бориса Миронова. Красно-белые очень плохо провели домашнюю серию матчей – три поражения в четырёх встречах и даже шикарная волевая виктория над «Торпедо» Игоря Ларионова не красит общую картину.

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И ладно поражение от СКА (1:5) не является провалом, ибо сдержать лидера сейчас не удаётся никому, но проигрыш с тем же счётом «Витязю» поводов для оптимизма уже не даёт. Речь идёт о полноценном спаде.



Самое удивительное, что «Спартак», который на старте сезона едва ли позволял забросить себе больше двух шайб, сейчас меньше трёх не пропускает – оборона очевидно разладилась. Разумеется, нельзя сказать, что результаты «Северстали» заметно лучше.

Достаточно сказать, что в восьми предыдущих встречах хозяева выиграли всего дважды, а аутсайдер «Куньлунь» дрогнул лишь в серии буллитов. Потому единственным преимуществом команды Андрея Разина можно назвать статус домашней игры, так как они давно не проигрывали «Спартаку» на своей арене.



Сейчас продлить серию будет сложно, ведь гости очень мотивированы и по классу они сильнее, но у хозяев хотя бы нет проблем с нападением. «Спартак» играет без лучшего бомбардира и за пять последних игр лишь раз забил больше двух голов. Предположим, что в этой битве не будет много голов, стоит рассмотреть тотал меньше 3.5 шайбы с коэффициентом 2.60.

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