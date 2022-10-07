«Хоффенхайм» — «Вердер»: прогноз с коэффициентом 4.15

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Вердер».
Ставка: ничья за 4.15.
Пять лет назад матчи этих команд служили гарантом зрелищной игры и большого количества голов. Сейчас не то чтобы многое поменялось, однако «Хоффенхайм» уже не столь явно ставит на атакующую активность в ущерб обороне.
10 лучших прогнозов на сегодня.
При Андре Брайтенрайтере качества в защите действительно прибавилось, и сейчас клуб из Зинхайма вновь претендует на еврокубки, но это вовсе не значит, что они стали играть скучнее – хозяева постоянно стараются давить и периодически забивают и по три, и по четыре гола.
К «Вердеру» в этом плане и вовсе никаких вопросов – эта команда всегда была безумной, такой и осталась. Забить три гола за шесть минут Дортмунду и выиграть матч? Пожалуйста. Не оставить никаких шансов Гладбаху? Тоже без проблем.
Лучший бомбардир Бундеслиги в отсутствие Роберта Левандовского теперь играет в Бремене – Никлас Фуллкруг забил семь голов. Более того, уже три матча подряд в гостях подопечные Оле Вернера забивают свои голы исключительно в последние 10 минут матчей.
Потому сразу можно рассмотреть ставку – последний гол в матче с 81-й по 90-ю минуту с коэффициентом 1.87. По общей форме команд это противостояние и вовсе выглядит равным. «Хоффенхайм» прекрасно играет дома, являясь лучшей командой по очкам, а «Вердер» безупречен на выезде – ни одного поражения. Предлагаем рискнуть и рассмотреть ничью за 4.15.
Экспресс с коэффициентом 13.80.
«Урал» воспользуется бардаком в «Химках». Таким клубам не место в РПЛ.
Прогноз на матч «Милан» — «Ювентус» с коэффициентом 3.70.
Месси пообещал, что ЧМ-2022 станет для него последним.
Прогноз на матч «Газиантеп» — «Адана Демирспор» с коэффициентом 4.40.
- 7 октября 2022
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:00
-
06:45
-
06:30
-
06:00
-
05:00
-
04:30
-
04:15
-
03:30
- 6 октября 2022
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30