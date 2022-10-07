«Хоффенхайм» — «Вердер»: прогноз с коэффициентом 4.15

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «Вердер».

Ставка: ничья за 4.15.

Пять лет назад матчи этих команд служили гарантом зрелищной игры и большого количества голов. Сейчас не то чтобы многое поменялось, однако «Хоффенхайм» уже не столь явно ставит на атакующую активность в ущерб обороне.

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При Андре Брайтенрайтере качества в защите действительно прибавилось, и сейчас клуб из Зинхайма вновь претендует на еврокубки, но это вовсе не значит, что они стали играть скучнее – хозяева постоянно стараются давить и периодически забивают и по три, и по четыре гола.



К «Вердеру» в этом плане и вовсе никаких вопросов – эта команда всегда была безумной, такой и осталась. Забить три гола за шесть минут Дортмунду и выиграть матч? Пожалуйста. Не оставить никаких шансов Гладбаху? Тоже без проблем.

Лучший бомбардир Бундеслиги в отсутствие Роберта Левандовского теперь играет в Бремене – Никлас Фуллкруг забил семь голов. Более того, уже три матча подряд в гостях подопечные Оле Вернера забивают свои голы исключительно в последние 10 минут матчей.



Потому сразу можно рассмотреть ставку – последний гол в матче с 81-й по 90-ю минуту с коэффициентом 1.87. По общей форме команд это противостояние и вовсе выглядит равным. «Хоффенхайм» прекрасно играет дома, являясь лучшей командой по очкам, а «Вердер» безупречен на выезде – ни одного поражения. Предлагаем рискнуть и рассмотреть ничью за 4.15.

Экспресс с коэффициентом 13.80.

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