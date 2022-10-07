«Сибирь» — ЦСКА: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

В Новосибирске на ЛДС «Сибирь» прошёл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местная «Сибирь» принимала ЦСКА. Победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) одержали гости.
10 лучших прогнозов на сегодня.
В первом периоде гости открыли счёт на 15-й минуте. Это сделал форвард москвичей Андрей Светлаков с передач Даррена Дица и Антона Слепышева.
На 12-й минуте второго периода счёт удвоил нападающий ЦСКА Сергей Плотников с передач Данила Юртайкина и Артёма Сергеева.
На 17-й минуте третьего периода третью шайбу москвичей забросил Виталий Абрамов с передач Богдана Киселевича и Андрея Светлакова.
Следующий матч «Сибирь» проведёт дома с ХК «Сочи» 8 октября, начало – в 13:30 мск. ЦСКА отправится на выезд во Владивосток к местному «Адмиралу» 8 октября, начало игры – в 10:00 мск.
Экспресс с коэффициентом 13.80.
Гашек резко высказался после приезда россиян в Чехию на матчи НХЛ.
Прогноз на матч «Северсталь» — «Спартак» с коэффициентом 2.60.
Двое россиян возглавили рейтинг фаворитов на «Везина Трофи».
Прогноз на матч «Адмирал» — ЦСКА с коэффициентом 5.00.
- 7 октября 2022
-
05:00
-
04:30
-
04:15
-
03:30
- 6 октября 2022
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00