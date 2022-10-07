«Урал» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» — «Химки» в 12-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: «Химки» забьют во 2-м тайме за 2.03.
«12-й тур Мир РПЛ открывается в пятницу в Екатеринбурге. «Урал» будет принимать «Химки», встречаются соседи по турнирной таблице. Команды внизу располагаются. Но если «Химки» уверенно скатываются вниз, то «Урал», наоборот, начинает небольшое восхождение. Видно, что «Урал» здорово добавил при Гончаренко. И трансферы новых футболистов пришлись ко двору. «Урал» забил четыре «Локомотиву» в Москве, а мог забить гораздо больше. И всё это без Эрика Бикфалви. Но концовочку того матча «Урал» смазал — два мяча пропустил (4:2).
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Вообще, если посмотреть статистику, то во вторых таймах «Химки» добавляют, а «Урал» наоборот. В кубковой встрече с «Торпедо» могли пропустить, но повезло (пенальти торпедовцы не реализовали), в чемпионате с тем же «Торпедо» также пенальти москвичи не реализовали. «Химки» забили в ворота «Краснодара» во втором тайме, сейчас в ворота ЦСКА. С помощью замен, какой-то перестройки схемы во вторых таймах химчане добавляют, хотя по конечному результату это никаких дивидендов «Химкам» не приносит.
Исходя из статистики, из увиденного в предыдущих матчах, я бы предложил здесь сыграть гол «Химок» во втором тайме за отличный коэффициент 2.03. Мне кажется, если Гогниев не рискнёт с первых минут сыграть агрессивно, то во втором тайме вынужден будет это делать. Посмотрим», — сказал Генич.
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