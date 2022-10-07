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«Урал» — «Химки»: ставка Егора Титова на матч РПЛ 7 октября

«Урал» — «Химки»: ставка Егора Титова на матч РПЛ 7 октября
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» – «Химки» в 12-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Урала» с форой (-1) за 2.54.

«Постепенно начинает разгораться борьба в нижней части таблицы. Уже определился круг команд, которым суждено разве что биться за выживание. В их числе «Урал» и «Химки». Подмосковная команда неплохо стартовала, но дальше начались проблемы — сразу после увольнения Сергея Юрана. С очками напряжёнка. Всё ниже и ниже падает команда. «Уралу» же смена тренера пошла на пользу, уже две победы одержали, в том числе над «Локомотивом» в прошлом туре (4:2).

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Гогниев в «Химках» пытается делать какие-то перестановки. Но многие уже заметили, что этот специалист пытается продвигать достаточно сложные вещи. В «Алании» у него было время, что-то в итоге получилось, хоть и не до конца. В «Химках» этого времени нет. Поэтому замена вратаря в перерыве, который является лидером команды, может негативно сказаться. Да, с ЦСКА это как-то встряхнуло команду, но будет ли работать на дистанции?

Для меня «Урал» на данный момент более сбалансированная и понятная команда, да и после совершённых трансферов по составу он точно не хуже «Химок». Ставлю на победу хозяев с форой (-1)», — сказал Титов.

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