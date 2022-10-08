«Сочи» — «Локомотив»: ставка Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 8.50

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив».

Ставка: победа «Сочи» со счётом 2:1 за 8.50.

Прогнозы на главные события дня.

«Обе команды крупно проиграли в прошлом туре. Однако ситуации у клубов разные: «Локо» в глубоком кризисе, а у «Сочи» всё не так плохо.

Думаю, на своём поле южане будут иметь преимущество и победят. А вот у железнодорожников всё идёт к тому, что скоро клубу будут нужны радикальные перемены — причём не только на тренерском мостике.

Поэтому я выбираю ставку на победу сочинцев, но, думаю, они пропустят один мяч от москвичей».

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