«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч 12-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — «Локомотив».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.90.

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«У «Локомотива» просто полная разбалансировка — от 5:0 до 2:4, причём два мяча «Уралу» «Локомотив» забил только в самой концовке. Да, понятно, что там было удаление Ненахова, в игру вообще не вошли, просто поплыли и могли гораздо больше пропустить, чем четыре мяча.

Не знаю, что там было в «Локомотиве» на этой неделе, отставок никаких мы не видели. По большому счёту для Циннбауэра и его компании это определяющий матч. Если ещё и «Сочи» сейчас крупно влетят, то вряд ли Циннбауэр ещё на недельку в Москве задержится.

«Сочи» тоже провалил прошлую встречу в гостях у «Оренбурга». Но там искусственное поле, есть свои объективные и субъективные причины. Потеряли сейчас Сиссоко, Мелкадзе, который не будет играть из-за дисквалификации. Но есть Джорджевич, есть Юсупов, возвращающийся в состав, есть Нобоа. И есть домашнее поле, где «Сочи» всегда играет достаточно ярко.

В прошлом сезоне была результативная игра. Учитывая действия «Локомотива» в обороне, не всегда убедительную игру Худякова и центральных защитников, здесь вполне может быть обмен забитыми мячами, даже должен быть. «Сочи» в обороне тоже играет очень ненадёжно. Можно пойти и дальше — обе забьют и тотал больше 2.5 мяча.

Выиграть захотят и те и другие. Коэффициент неплохой – 1.90».

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