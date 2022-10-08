«Факел» — «Зенит»: ставка Егора Титова на матч 12-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.86.

Ещё больше прогнозов на сегодня.

«Зенит» после непростой победы над «Ростовом» может немножко выдохнуть. До этого было крупное поражение от «Спартака» и была неудачная игра в Самаре, в том же Кубке России. «Ростов» необходимо было обыгрывать. С задачей справились, теперь можно спокойно наращивать отрыв.

«Факел», конечно, не может соперничать с петербуржцами ни в одном из компонентов. Одного желания и характера будет маловато. «Зенит» слишком мощен. У него потрясающая обойма, все готовы играть, поправился Клаудиньо.

Поле не самое приятное в Воронеже, об этом высказывались футболисты «Крыльев Советов», но в прошлом туре оно не помешало забить четыре мяча во встрече «Факела» с «Торпедо». Просто нужно к нему подготовиться, правильную тактику подобрать.

Я думаю, что «Факел» может тайм побороться, потерпеть, как это было, например, со «Спартаком», но на весь матч хозяев не хватит. «Зенит» за счёт класса и мощной скамейки дожмёт воронежцев и победит минимум в два мяча».

Лучшие экспрессы – здесь.

Комментатор Керимов: конфликт Дзюбы и Монтеллы? Всё возможно.

Прогноз на дерби ЦСКА — «Динамо» с коэффициентом 9.00.

Булыкин: у Слуцкого ничего не получается, уже не до смеха.

Эльвин Керимов рассказал, как в Турции падал интерес к Дзюбе.