«Факел» — «Зенит»: ставка Егора Титова на матч 12-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 12-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.86.
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«Зенит» после непростой победы над «Ростовом» может немножко выдохнуть. До этого было крупное поражение от «Спартака» и была неудачная игра в Самаре, в том же Кубке России. «Ростов» необходимо было обыгрывать. С задачей справились, теперь можно спокойно наращивать отрыв.
«Факел», конечно, не может соперничать с петербуржцами ни в одном из компонентов. Одного желания и характера будет маловато. «Зенит» слишком мощен. У него потрясающая обойма, все готовы играть, поправился Клаудиньо.
Поле не самое приятное в Воронеже, об этом высказывались футболисты «Крыльев Советов», но в прошлом туре оно не помешало забить четыре мяча во встрече «Факела» с «Торпедо». Просто нужно к нему подготовиться, правильную тактику подобрать.
Я думаю, что «Факел» может тайм побороться, потерпеть, как это было, например, со «Спартаком», но на весь матч хозяев не хватит. «Зенит» за счёт класса и мощной скамейки дожмёт воронежцев и победит минимум в два мяча».
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