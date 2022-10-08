«Авангард» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Авангард» — «Металлург» (Магнитогорск).

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.83.

«Если суммировать все мнения, высказанные в последнее время в отношении «Авангарда», то остаётся лишь удивиться, откуда в КХЛ взялись команды, расположенные в турнирных таблицах ниже омичей. Судя по комментариям коллег-экспертов, нет у нас сейчас в главной хоккейной лиге более слабой команды, а длиннющая выездная сессия – это лишь «контрольный в голову».

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Кстати, календарь над «ястребами» продолжает жестоко глумиться, только теперь не спрашивая у них разрешения. Пожалуйста, теперь у «Авангарда» два домашних матча подряд: 8 октября омичи принимают «Магнитку», а уже 9-го – «Куньлунь». И как в такой ситуации не встать на четвереньки и не завыть на луну?

Для полноты складывающейся «икебаны» добавим ещё один факт: к команде КХЛ с самыми большими игровыми проблемами приезжает команда, у которой таких проблем, пожалуй, меньше всех. И только что «Магнитка» грохнула в Уфе «Салават», который до этого, на минуточку, три полноценных матча подряд не пропускал. А тут получил три штуки и, как говорится, не жужжал.

Единственное, что находится на стороне «Авангарда», — это статистика личных встреч. А точнее, её завершающий сегмент, который гласит, что омичи выиграли у магнитогорцев шесть последних домашних матчей. Зато четыре до этого проиграли, поэтому в десятке последних междусобойчиков, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ на площадке «Авангарда», счёт почти равный: 6-4.

Учитывая все вышеизложенное и беря за основу текущую игровую форму команд и их последние результаты, прогнозирую итоговую победу «Магнитки», добытую любым легальным способом. Скорее всего, всё-таки в основное время, да ещё с приличным преимуществом, но всё-таки оставлю Омску шанс на одно очко. Хотя бы потому, что «Авангард» в этом сезоне дома ещё не проигрывал».

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