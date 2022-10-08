Прогноз «Чемпионата» на матч «Байер» — «Шальке» с коэффициентом 2.70

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Шальке». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

Ставка: победа «Байера» и обе забьют за 2.70.

Все прогнозы на сегодня – в одном месте.

То, о чём так долго говорили в Леверкузене, закономерно произошло. Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане был уволен. Оно и неудивительно. Команда просто кошмарно выступает в текущем сезоне. Вылет из Кубка Германии в первом же раунде, всего одна победа в чемпионате и место в зоне вылета.

Победа над «Атлетико» чуть-чуть сгладила впечатления, но поражение от «Порту» стало последней каплей. Олицетворением сегодняшнего «Байера» стал эпизод в матче с «Порту», когда пропущенный гол после видеоповтора превратился в пенальти в ворота соперника. Патрик Шик не забил, а команда в итоге проиграла.

Теперь вытаскивать «Байер» из трясины будет испанец – легендарный Хаби Алонсо. Настораживает, что это первый опыт тренера на серьёзном уровне. С июля 2019-го по июнь 2022-го Хаби тренировал резервную команду «Реала Сосьедад», во главе которой провёл 98 матчей. Сложно сказать, справится ли он с Бундеслигой, но как минимум в первых встречах команда получит импульс.

Поставить на победу «Байера» и «обе забьют» можно с коэффициентом 2.70.

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