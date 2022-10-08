Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» — «Ювентус» с коэффициентом 2.22

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Ювентус».
Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.22.
Прогнозы на главные события дня.
«Исторически одна из главных встреч в итальянском футболе. Долгие годы «Ювентус» не отдавал скудетто, но в последних сезонах миланские клубы смогли воспользоваться проблемами туринцев. «Милан» — действующий чемпион. Но при этом он сейчас испытывает кадровые проблемы.
То и дело вылетают из строя нападающие, приходится рассчитывать на Жиру, который уже не так молод. Есть проблемы и в других линиях, Тео Эрнандес, один из лидеров команды, тоже пропускал последние матчи. Всё это привело к крупному поражению в Лиге чемпионов от «Челси» — 0:3.
«Ювентус» в двух последних матчах победил, но играл дома с «Болоньей» и «Маккаби». По-хорошему от него других результатов и не ждали. И он также страдает от травм. А тут ещё дисквалифицирован Ди Мария, отдавший три голевые передачи в Лиге чемпионов.
В общем, как мне кажется, сложно ждать обилия голов, когда команды находятся в плотном графике и не могут выставить оптимальные составы. Думаю, как следует закроется «Ювентус» и его оборону непросто будет взломать. Мой прогноз — «Ювентус» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча».
Экспрессы на главные события дня.
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- 8 октября 2022
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