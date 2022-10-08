«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч 12-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив».
Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.93.
Ещё больше прогнозов на сегодня.
«Встречаются команды, которые в прошлом туре потерпели чувствительные поражения, пропустив по четыре мяча. Но «Сочи» в этом сезоне стал совсем уж домашней командой. У себя он играет смело, агрессивно. Там футболисты более привычны к тяжёлому газону, многие соперники просто вязнут, об этом недавно говорили динамовцы.
«Сочи» обычно забивает минимум два мяча и стабильно собирает очки. Думаю, в плане стиля ничего не изменится. «Сочи» прививают комбинационный футбол, и от этого команда пляшет. Должно помочь возвращение Юсупова в центр поля. При этом отметил бы, что «Сочи» постоянно пропускает, дома в том числе. Не знаю, сыграет ли ведущий защитник Дркушич, но без него шансы пропустить возрастают.
Про «Локомотив» уже и не знаешь, что говорить. В Кубке России вроде бы две нормальные игры выдали — с «Краснодаром» и «Химками», но в чемпионате всё рушится. 2:4 дома от «Урала» — это уже за гранью. Видно, что у команды есть приличная атака, ребята забивать умеют, уровень их довольно высокий. Но нет и подобия командного футбола, многие не отрабатывают назад.
Да и качество центра обороны вызывает вопросы, фланги, кстати, тоже. Не думаю, что при нынешнем тренерском штабе что-то изменится, но забивать «Локомотив» не перестанет. Поэтому выберу ставку, которая напрашивается — тотал больше трёх мячей».
Прогноз на матч «Боруссия» — «Бавария» с коэффициентом 2.57.
Тренер «Ариса»: Кокорин — футболист европейского уровня.
«Милан» — «Ювентус»: прогноз Александра Мостового с коэффициентом 3.40.
- 8 октября 2022
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