«Миннесота» — «Даллас»: прогноз на матч НХЛ от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Даллас». Начало встречи запланировано на 1:00 мск.
Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.75.
В предсезонке эти команды показывают те результаты, которых изначально от них и ждали. «Миннесота» идёт в числе фаворитов Западной конференции НХЛ и определённо будет претендовать на высокие места.
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Пока клуб эти амбиции определённо подтверждает, ведь в шести предсезонных матчах он уступил всего один раз – снова ничего не смог поделать с «Сент-Луисом» (2:4), который во многом уже стал самым неприятным соперником последних лет.
«Миннесота» дважды уверенно разобралась с действующим чемпионом — «Колорадо» (3:2 и 5:2), не оставила шансов «Чикаго», в одном из матчей даже не пропустив, и уже обыгрывала «Даллас» в гостях (5:2). В каждом из победных матчей команда забрасывала не менее трёх снарядов и всего раз не смогла пробить тотал больше 5 шайб.
Дин Эвасон не бросает в бой лидеров с первых секунд, но и не оставляет их без работы, главная звезда команды – это Кирилл Капризов. Отыграл два матча и оформил в них 1+1.
«Даллас» подобными результатами похвастаться не может – у него всего две виктории над «Аризоной» (4:3) и «Сент-Луисом», но четыре поражения, при которых «Старз» стабильно пропускали две и более шайбы. Важно отметить, что матчи «Миннесоты» и «Далласа» всегда получаются очень результативными, а хозяева уже семь встреч подряд неизменно забрасывают клубу из Техаса не меньше трёх шайб.
Основной ставкой возьмём тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 1.80.
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