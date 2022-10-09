«Авангард» — «Куньлунь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 9 октября 2022 года

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предлагает ставку на матч КХЛ «Авангард» — «Куньлунь».

Ставка: победа «Авангарда» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.28.

Прогнозы на лучшие матчи дня.

«Куньлунь» полторы недели не проигрывает в основное время и во время этого отрезка сотворил две полноценные сенсации – победы над ЦСКА и «Трактором». Но четыре упорных игры подряд отняли у китайцев очень много сил.

«Авангард» превзойдёт соперника, прежде всего, в свежести. Да, на выходных «ястребам» выпали два матча за два дня, но перед этим они отдыхали трое суток. Да и простор для ротации состава у Рябыкина есть.

Омичи выиграют в результативном матче. За последние три недели меньше пяти шайб было заброшено лишь в одном матче с участием «Авангарда» — и лишь в двух матчах с участием «Куньлуня».

Оборона обеих команд, мягко говоря, неидеальна, как и вратарские линии. А вот атаковать соперники любят и умеют. Выбираю вновь «двойную ставку» — победа «Авангарда» и тотал больше 5,5 шайбы».

10 экспрессов на матчи дня – здесь.

Мэтт Мюррей: мы отлично ладим с Самсоновым.

Прогноз на матч «Витязь» — «Спартак» с коэффициентом 2.89.

Деятельность Федерации хоккея Канады могут приостановить.